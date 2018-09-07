الحكم على رئيس سابق لحزب تركي بالسجن 4 سنوات و8 أشهر

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب "الشعوب الديموقراطي"، أربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة الترويج لدعاية إرهابية.

وصدر حكم المحكمة على دميرتاش، المسجون منذ 2016، خلال محاكمته في اتهامات تتعلق بالإرهاب، بسبب تصريحاته خلال كلمة ألقاها عام 2013 حينما كانت الحكومة تجري محادثات سلام مع مسلحين أكراد.

​كما قضت المحكمة بسجن سري سورييا أوندر، وهو عضو في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثلاث سنوات ونصف في اتهامات مماثلة في نفس القضية حسبما أفادت "سي إن إن ترك".