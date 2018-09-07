الحكم على رئيس سابق لحزب تركي بالسجن 4 سنوات و8 أشهر

وصدر حكم المحكمة على دميرتاش، المسجون منذ 2016، خلال محاكمته في اتهامات تتعلق بالإرهاب، بسبب تصريحاته خلال كلمة ألقاها عام 2013 حينما كانت الحكومة تجري محادثات سلام مع مسلحين أكراد.
Demirtaş ve Önder'e hapis cezası https://t.co/dq8jEEC9ro pic.twitter.com/8Wf9RagDaK— CNN Türk (@cnnturk) September 7, 2018
كما قضت المحكمة بسجن سري سورييا أوندر، وهو عضو في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثلاث سنوات ونصف في اتهامات مماثلة في نفس القضية حسبما أفادت "سي إن إن ترك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)