بوتين: أولويتنا المشتركة المطلقة هي القضاء على الإرهاب في سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ختام قمة طهران الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانا، أنه من المؤكد أن الأولوية للقضاء النهائي على الإرهاب في سوريا.

طهران — سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الجمعة: "إن أولويتنا المشتركة المطلقة، هي القضاء النهائي على الإرهاب في سوريا، وفي الآونة الأخيرة ، وبفضل دعم القوات الجوية الفضائية الروسية، تم تحرير الجزء الجنوبي الغربي من البلاد بنجاح.

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV بوتين حول تصريحات أردوغان بشأن الهدنة في إدلب: لا يمكننا تحمل المسؤولية عن الإرهابيين

وأعلن الرئيس الروسي أنه من غير المقبول، تحت ذريعة حماية المدنيين إخراج الإرهابيين من تحت الضربات، وكذلك ضرب القوات الحكومية السورية.

وقال بوتين، اليوم الجمعة: "نحن نعتبر أنه من غير المقبول، تحت ذريعة حماية المدنيين، يريدون سحب الإرهابيين من تحت الضربة، وكذلك توجيه الضرر للقوات الحكومية السورية، وبالتحديد نحو هذا يوجه التركيز ومحاولات تمثيل استخدام السلطات السورية المواد السامة. لدينا أدلة دامغة على تدريب متشددين لهذه العمليات، لمثل هذه الاستفزازات ".

وأكد الرئيس الروسي، أن المعارضة المسلحة السورية مستعدة للمشاركة في جهود محاربة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين: "أؤكد أن مجموعات المعارضة المسلحة تنضم كذلك لجهود محاربة الإرهاب، وأعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية، وهذا دون شك يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السورية، ويصب في مصلحة التسوية السياسية".