بوتين: المهم الآن طرد المسلحين من إدلب السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ختام قمة طهران الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانا، أنه من المؤكد أن الأولوية للقضاء النهائي على الإرهاب في سوريا.

طهران — سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الجمعة: "إن أولويتنا المشتركة المطلقة، هي القضاء النهائي على الإرهاب في سوريا، وفي الآونة الأخيرة ، وبفضل دعم القوات الجوية الفضائية الروسية، تم تحرير الجزء الجنوبي الغربي من البلاد بنجاح.

وأعلن الرئيس الروسي أنه من غير المقبول، تحت ذريعة حماية المدنيين إخراج الإرهابيين من تحت الضربات، وكذلك ضرب القوات الحكومية السورية.

وقال بوتين، اليوم الجمعة: "نحن نعتبر أنه من غير المقبول، تحت ذريعة حماية المدنيين، يريدون سحب الإرهابيين من تحت الضربة، وكذلك توجيه الضرر للقوات الحكومية السورية، وبالتحديد نحو هذا يوجه التركيز ومحاولات تمثيل استخدام السلطات السورية المواد السامة. لدينا أدلة دامغة على تدريب متشددين لهذه العمليات، لمثل هذه الاستفزازات ".