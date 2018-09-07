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15:07 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    القمة الثلاثية في طهران بين روسيا وتركيا وإيران

    البيان الختامي للقمة الثلاثية: اتفاق ثلاثي على إمكانية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين

    © Sputnik . Mikhael klementyev
    العالم
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    طرأت مناقشة حادة نسبيا بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، حول صياغة البند المتعلق بإدلب السورية في البيان الختامي للقمة الثلاثية التي تستضيفها طهران اليوم.

    بوتين وأردوغان خلال القمة الثلاثية في طهران
    © AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV
    بوتين حول تصريحات أردوغان بشأن الهدنة في إدلب: لا يمكننا تحمل المسؤولية عن الإرهابيين
    طهران — سبوتنيك. وحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على استخدام صيغة المصالحة في إدلب، وقال في هذا الصدد: "أرى أنه إذا أضيفت صيغة "مصالحة" فإن هذا سيدعم هذه العملية".

    من جانبه أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن اقتراح أردوغان عادل، لكن الأطراف المتحاربة لا تشارك في المفاوضات في طهران.

    وقال بوتين: "أرى أن الرئيس التركي محق عموما، من شأن هذا أن يكون جيدا، لكن لا يمكننا التحدث باسمهم، خصوصا باسم إرهابيي "جبهة النصرة" أو "داعش" [التنظيمان المحظوران في روسيا وعدد من الدول]، وأن يكفوا عن إطلاق النار أو يكفوا عن استخدام الطائرات دون طيار والقنابل".

    من جانبه أشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى أن الطلب المتفق عليه، هو أن يلقي الإرهابيون أسلحتهم، وقد وافق بوتين على هذه الصيغة.

    وخلص روحاني إلى القول: "نحن ندعو كل الإرهابيين إلى أن يسلموا الأسلحة وان يواصلوا [السعي] لأهدافهم إن كانت موجودة لديهم بالطرق السلمية".

     

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    الكلمات الدلالية:
    فلاديمير بوتين, الرئيس الإيراني حسن روحاني, رجب طيب أردوغان, إيران, تركيا, روسيا
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