موقع عبري: "حزب الله" يخطط لاحتلال مناطق إسرائيلية

ادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أنه رغم قرب الانتهاء من بناء الجدار العازل بين إسرائيل ولبنان، فإن حزب الله اللبناني يخطط للعمل داخل إسرائيل نفسها.
ورأى الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي من جانبه يستعد لمواجهة مرتقبة مع حزب الله اللبناني، عاجلا أو آجلا، ويتبقى التوقيت فحسب، وبأن إيران يمكن أن تهاجم الجيش الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي بعد استهداف قواته العسكرية لمقراته وقواعده العسكرية في سوريا، غير مرة.
وأشار الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي إلى أنه كان لدى حزب الله اللبناني في حربه مع إسرائيل، في العام 2006، مئات الصواريخ فقط، ولكنه يملك الآن عشرات الآلاف من تلك الصواريخ، بل يمكنه الدخول في حرب حقيقية مع الجيش الإسرائيلي.
ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري العبري على لسان ضابط بارز في الجبهة الشمالية الإسرائيلية أن الحرب القادمة مع حزب الله لن تفرق بين قوات الحزب واللبنانيين ككل.
يشار إلى أن أحد الضباط المسؤولين في الجبهة الشمالية صرح، أول أمس الأربعاء، بأن قوة حزب الله تتعاظم في لبنان خلال السنوات الأخيرة، وفعليا يسيطر ويؤثر على الجيش اللبناني. وقال إن "التفريق بين الجيش اللبناني وحزب الله في حرب لبنان الثانية، 2006، كان خطأ، في الحرب القادمة لن نقوم بهذا الفصل. سوف نصيب لبنان وكل البنية التحتية التي تساعد بالحرب".
وأضاف بأن:"إن كان خيار لسحق لبنان أو العمل على الفصل بين حزب الله والجيش اللبناني- إنني أفضل أن أسحق لبنان".
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