موقع عبري: "حزب الله" يخطط لاحتلال مناطق إسرائيلية

زعم موقع إلكتروني عبري أن حزب الله اللبناني يخطط للحرب داخل إسرائيل، واحتلال أماكن ومدن في منطقة الجليل الأعلى.

ادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أنه رغم قرب الانتهاء من بناء الجدار العازل بين إسرائيل ولبنان، فإن حزب الله اللبناني يخطط للعمل داخل إسرائيل نفسها.