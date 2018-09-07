تدريبات القادة لحلف الناتو تجري في لاتفيا الشهر الجاري

أفادت وزارة الدفاع في جمهورية لاتفيا، اليوم الجمعة، بأن تدريبات القادة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، "ستيدتفاست بيراميد 2018" و"ستيدتفاست بيناكل 2018"، ستجري في لاتفيا الشهر الجاري.

ريغا — سبوتنيك. سيشارك في تدريبات حلف الناتو 58 من كبار ضباط دول الناتو وفنلندا، وهي التدريبات التي ستجري في العاصمة، ريغا، في أكاديمية الدفاع الوطني للاتفيا، خلال الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر/ أيلول.

© flickr.com/ Airwolfhound الجيش اللاتفي: احتمال سقوط الصاروخ الذي أطلق في أجواء إستونيا في لاتفيا غير وارد وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة "ستجري التدريبات من 9 إلى 21 سبتمبر/ أيلول، والغرض من التدريبات صقل مهارات كبار الضباط والقادة في تخطيط وإدارة العمليات المشتركة".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيتم خلال التدريبات، وضع سيناريو يتضمن عمليات للدفاع الجماعي.

والغرض من هذه العملية هو تحسين قدرة كبار الضباط والقادة رفيعي المستوى على تخطيط وإدارة العمليات المشتركة. وسيستند التدريب إلى توجيه شامل لتخطيط العمليات، وهو أحد وثائق التخطيط الرئيسية للعمليات المشتركة للناتو.

وتجدر الإشارة إلى أن تدريبات "ستيدتفاست بيراميد 2018" و"ستيدتفاست بيناكل 2018"، تجرى في لاتفيا منذ عام 2011.