الرئيس الأفغاني وماتيس يناقشان عملية السلام ومكافحة الإرهاب

التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي وصل كابول في زيارة مفاجئة قادما من الهند، حيث ناقشا عددا من الملفات على رأسها مكافحة الإرهاب والتطورات على صعيد عملية السلام.

كابول — سبوتنيك. وأشار بيان صحفي صادر عن الرئاسة الأفغانية، بأن: "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بأفغانستان والمنطقة، وخاصة عملية السلام والأمن والتداعيات الإيجابية للاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا".

© REUTERS / CARLOS BARRIA ماتيس يصل إلى أفغانستان في زيارة غير رسمية

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي الإصلاحات في القطاع الأمني والدفاعي والاستحقاق الانتخابية التشريعية والرئاسية المزمع أقامتها في الأشهر المقبلة؛ بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ومباحثات السلام مع باكستان.

وأكد ماتيس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب أفغانستان حتى تحقيق السلام الدائم وتأمين رفاه واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال الجنرال الأمريكي: "بلادنا ستستمر بالتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية وتقوية التعاون الثنائي للرفاهية".

وأشاد الرئيس غني بدعم الولايات المتحدة "المستمر" تحديداً في مجال تجهيز وتمويل القوات الأمنية والدفاعية الأفغانية، مشددا على أن الشعب الأفغاني يطمح لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في البلاد.