ترامب ونتنياهو وليبرمان... أهداف فلسطينية

وضع الفلسطينيون في غزة مقصلة إعدام لشخصيات سياسية أمريكية وإسرائيلية أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة، اليوم الجمعة.

نشرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الجمعة، صورا لمقصلة إعدام أعدها الفلسطينيون في قطاع غزة بالقرب من الجدار الفاصل مع إسرائيل، أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة لليوم، الجمعة.

وذكرت القناة في تغريدة على صفحتها الرئيسية على "تويتر"، أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، باتوا على مقصلة أهداف الفلسطينيين في قطاع غزة.

המתיחות בדרום | בובות של שר הביטחון ליברמן, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ מוצגות תלויות בהפגנות ברצועת עזה @GershoniOr pic.twitter.com/O9exX8yrt8 — חדשות עשר (@news10) September 7, 2018

يشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة خرجوا ظهر اليوم الجمعة، في مظاهرة عارمة تحت اسم "عائدون رغم أنف ترامب"، ضمن فعاليات "مسيرات العودة" وكسر الحصار، التي تنظم منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، على طول السياج الحدودي لقطاع غزة.