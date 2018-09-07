بريطانيا تهدد قادة الجيش السوري في إدلب بالمحاسبة في حال تنفيذ عملية عسكرية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المندوبة، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الجمعة حول سوريا، إن "الوحدات العسكرية المنتشرة في إدلب هي التي سيتم مسائلتها من قبل المجتمع الدولي حال تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين".
وقال ديلاتير خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إدلب، "ندعو الدول الضامنة لأستانا إلى التحلي بمسؤولياتها واحترام وقف إطلاق النار الذي كانت راعية له"، مضيفا "ندعو روسيا وإيران لحماية منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب"، مشيرا إلى أن "النظام السوري يعد لعملية عسكرية وشيكة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أثناء القمة الثلاثية بشأن سوريا، اليوم الجمعة 7 أيلول/سبتمبر، أن الإرهابيين يحضرون لاستفزازات في سوريا، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)