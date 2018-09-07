سجن مخرج سينمائي تركي صور مشهد إعدام أردوغان

قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن مخرجا سينمائيا تركيا، أدين اليوم الجمعة، بالانتماء لجماعة إرهابية وعوقب بالسجن أكثر من ست سنوات.

وبحسب وكالة "رويترز"، عوقب المخرج التركي علي أفجي، بعد أن صور مشهد إعدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فيلم روائي. وظهر أردوغان في المشهد وهو يصلي، بينما صوب ضابط من الجيش بندقية إلى رأسه من الخلف، وتناثر من حوله أفراد أسرته قتلى.

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