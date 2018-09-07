إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة

كتبت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة.

أفادت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، كانت تقوم بمهمة إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين.

وأكدت القناة العبرية في تغريدة على صفحتها الرئيسية على "تويتر"، أن مهمة الطائرة كانت إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين من الفلسطينيين، الذين انتشروا بالآلاف حول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

המתיחות בדרום | הפלסטינים טוענים שהפילו רחפן של צה"ל שירה גז מדמיע לעבר מפגינים בעימותים ברצועה @GershoniOr pic.twitter.com/3wzJyBHIom — חדשות עשר (@news10) September 7, 2018

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب ".