موغيريني تدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في قرار هدم الخان الأحمر

دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق القدس.

أمستردام — سبوتنيك. وأشارت موغيريني إلى أن عواقب تدمير القرية واستبدالها بمستوطنات سيؤدي إلى تشريد السكان والأطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي وسياسي وفق حل الدولتين.

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وقالت موغيريني في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات المقدمة من سكان الخان الأحمر وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط الهدم. "

وأضافت فيديريكا موغيريني، "وكما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، رغما عن إرادتهم، ستكون خطيرة جداً وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام."

وتابعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر."

يذكر أن تل أبيب قد أخذت قرارا بهدم قرية الخان الأحمر في مايو/ أيار الماضي. وطالبت السلطات الإسرائيلية السكان بمغادرة منازلهم للشروع بعملية الهدم وبناء مستوطنات جديدة، ويقطن قرية الخان الأحمر 181 فردا يعيشون في 40 مسكنا.