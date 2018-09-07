رئيس زيمبابوي يقدم الحكومة الجديدة

قدم رئيس زيمبابوي، زعيم الحزب الحاكم، ايمرسون منانغاو، اليوم الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة.

موسكو — سبوتنيك. ذكرت صحيفة "هيرالد" المحلية: "الرئيس منانغاغوا، عين 20 وزيرا ونوابا لهم، جميعهم سيؤدون اليمين الدستورية يوم الإثنين".

وظل سيبوسيسو مويو، وفق التشكيلة الجديدة للحكومة، مسؤولا عن وزارة الخارجية، وكان قد عين في هذا المنصب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وترأست وزارة الدفاع، وزيرة البيئة السابقة أباخ موتشينغوري كاشيرى. ووزيرا للداخلية عين كاين ماتيما. وعين البروفيسور متولي نكوبي وزيراً للمالية، وهو أيضا اقتصادي بارز ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية.

ووفقا للصحيفة، فإن رئيس زيمبابوي، يعتقد أنه جمع "الفريق المناسب للوزراء" وأنه ينتظر نتائج عمل الوزراء الجدد بكل تفاؤل.

وفاز منانغاغوا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في زيمبابوي نهاية تموز/يوليو الماضي، حيث حصل على 50.8 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية، زعيم حركة التغيير الديمقراطي، نيلسون شاميسا، على نحو 2.15 مليون صوت، ما نسبته 44.3 بالمئة.