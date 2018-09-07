رئيس زيمبابوي يقدم الحكومة الجديدة

موسكو — سبوتنيك. ذكرت صحيفة "هيرالد" المحلية: "الرئيس منانغاغوا، عين 20 وزيرا ونوابا لهم، جميعهم سيؤدون اليمين الدستورية يوم الإثنين".
ووفقا للصحيفة، فإن رئيس زيمبابوي، يعتقد أنه جمع "الفريق المناسب للوزراء" وأنه ينتظر نتائج عمل الوزراء الجدد بكل تفاؤل.
وفاز منانغاغوا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في زيمبابوي نهاية تموز/يوليو الماضي، حيث حصل على 50.8 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية، زعيم حركة التغيير الديمقراطي، نيلسون شاميسا، على نحو 2.15 مليون صوت، ما نسبته 44.3 بالمئة.
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