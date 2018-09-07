التحالف الدولي بقيادة أمريكا يعلن عن مناورات في منطقة التنف السورية

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه بدأ مناورات عسكرية في منطقة التنف السورية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: "المناورات تتضمن هجمات من الجو على قسم بحجم سرية…ستعرض قواتنا إمكاناتها بالانتشار السريع، مهاجمة الهدف من قبل القوات الجوية والبرية المتكاملة واختراق سريع في أي مكان في منطقة العمليات المشتركة للتحالف".

© AFP 2018 / Oliver Berg / DPA بعد تبرع السعودية بـ 100 مليون دولار... التحالف الدولي في سوريا يتحدث

وأوضح التحالف أن المناورات تجري في منطقة حامية التنف العسكرية ومحيطها بنصف قطر قدره 55 كيلومتراً.

وأشار البيان أيضاً، إلى أن التحالف يعمل لمنع النزاعات مع "الزملاء الروس باستخدام القنوات المناسبة القائمة لمنع سوء التفاهم أو تصعيد التوتر".

هذا وتوجد في التنف إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، وأعرب العسكريون الروس في وقت سابق، مراراً، عن قلقهم إزاء الوضع فيها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في 20 أغسطس/ آب إن موسكو تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى الإجراءات المدمرة، التي تقوم بها الولايات المتحدة في جنوب سوريا.

ووفقا لأقواله ففي المناطق "الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة والمعارضة المتعاونة معها، قامت أمريكا بإنشاء منطقة أمنية في التنف، التي تشمل مخيم الركبان".

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة لا تسمح حتى الآن بوصول موظفي الأمم المتحدة إلى تلك المنطقة وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن المسلحين من هذا المخيم، بما في ذلك "جبهة النصرة" يشنون هجمات دورية على المناطق المحررة في هذا الجزء من سوريا".