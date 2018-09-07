طهران تحمل العراق مسؤولية الهجوم على القنصلية في البصرة... وبغداد ترد

موسكو — سبوتنيك. وبحسب موقع وزارة الخارجية، قال قاسمي: "لسوء الحظ لقد تسبب الهجوم الوحشي وإحراق بناء القنصلية الإيرانية بخسائر مالية فادحة، ووفقا للتدابير والتهديدات التي تمت من اليوم السابق، لحسن الحظ لم نتلق أية معلومات بأضرار حدثت لموظفي هذا المكان الدبلوماسي".
وردت الخارجية العراقية على الأمر وعبرت عن أسفها إزاء تعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين.
وقالت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب المتظاهرين من أهلنا في محافظة البصرة فإننا نعرب عن أسفنا الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين، ونعد هذا العمل تطورا غير مرض لا ينسجم مع واجب الضيافة الوطنية للبعثات".
وتابعت، بحسب البيان "إن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم، ولا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالبة بالخدمات والماء، لذا ندعو المتظاهرين إلى تجنب الإضرار بها، كما وندعو الحكومة المركزية والمحلية إلى تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في البصرة".
قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، إن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة جنوبي العراق.
وتقع القنصلية في حي البراضعية الراقي جنوب شرقي مركز المدينة، واستهدف المحتجون مكاتب المحافظة ومبنى الإدارة المحلية والأحزاب السياسية منذ أن اشتدت الاحتجاجات يوم الاثنين، بحسب "رويترز".
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