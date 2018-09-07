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23:57 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    طائرات تزود بالوقود روسية إيل 78

    نيوزيلندا وأستراليا ترسلان طائراتهما لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية

    © Photo / Rosoboronexport
    العالم
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    أعلنت سلطات نيوزيلندا واستراليا، اليوم الجمعة، بأنها سترسل طائرات بحرية دورية إلى اليابان، لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.

    موسكو — سبوتنيك. ونقلت جريدة "ستاف" النيوزيلندية، عن وزيري الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز والدفاع، رون مارك، قولهما إن بلدنا سيرسل طائرة من طراز "بي-3 كا 2" أوريون، للقيام بدوريات.

    رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
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    وقال وزير الدفاع النيوزيلاندي: "ستقوم نيوزيلندا بتنسيق الجهود مع الشركاء لمنع الأنشطة البحرية لكوريا الشمالية، والتي تتناقض مع عقوبات مجلس الأمن الدولي".

    ومن جانبه أعلن وزير الدفاع الأسترالي، كريستوفر باين، أن أستراليا سترسل طائرتي دورية من طراز "أيه بي — 3 سي أوريون"، إلى اليابان. مؤكدا مواصلة أستراليا الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على كوريا الشمالية.

    وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، القرار رقم 2379 ، الذي يفرض عقوبات جديدة ويحد بالكامل تقريبا من قدرة كوريا الشمالية على استيراد المنتجات النفطية ويحظر عليها أيضا استيراد المواد الغذائية والماكينات والمعدات الكهربائية وبعض أنواع المواد الخام.

    كما تحظر الوثيقة توريد المعدات الصناعية وسفن النقل والمعادن إلى كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، تتضمن الوثيقة تحفظا بأن أحكامها لا تؤثر على توريد الفحم الروسي إلى بلدان ثالثة من خلال مشروع ميناء- السكك الحديدية خط السكك الحديدية "هاسان-راجين".

    ويتطلب القرار، في جملة أمور، من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة ترحيل العمال المهاجرين الكوريين الشماليين إلى ديارهم فورا، ولكن في موعد أقصاه نهاية عام 2019.

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    كوريا الشمالية, أستراليا, الأمم المتحدة, أستراليا, كوريا الشمالية
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