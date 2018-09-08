"لوك أويل" الروسية: أمن موظفي الشركة في حقل "القرنة 2" القريب من البصرة لا يهدده أي شيء

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "إن أمن موظفي"لوك أويل" والمقاولين الذين يعملون معها في مرافق حقل القرنة الغربي لا يهدده أي شيء، والوضع تحت السيطرة".
ويقع الحقل على بعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام. وينتج الحقل ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا.
واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
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