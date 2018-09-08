"لوك أويل" الروسية: أمن موظفي الشركة في حقل "القرنة 2" القريب من البصرة لا يهدده أي شيء

أعلنت شركة "لوك أويل"، الروسية، اليوم السبت، أن أمن موظفي شركتها والمقاولين الذين يعملون معها في حقل القرنة الغربي 2 بالقرب من مدينة البصرة في العراق، لا يهدده أي شيء، والوضع تحت السيطرة .

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "إن أمن موظفي"لوك أويل" والمقاولين الذين يعملون معها في مرافق حقل القرنة الغربي لا يهدده أي شيء، والوضع تحت السيطرة".

© AP Photo / Alex Brandon الولايات المتحدة تعرب عن إدانتها لأعمال العنف التي وقعت في مدينة البصرة العراقية

هذا وفي وقت سابق، ذكرت قناة "العربية" أن متظاهرين هاجموا حقل بالقرب من مدينة البصرة في العراق تديره شركة "لوك أويل" الروسية، واحتجزوا رهائن. لكن سرعان ما نفى الخبر مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام عن احتجاز رهائن غير صحيحة.

ويقع الحقل على بعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام. وينتج الحقل ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا.

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.