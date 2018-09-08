الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قتل 6 مسلحين أكراد قرب حدود العراق

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري قال أمس الجمعة إنه قتل ستة أعضاء بجماعة كردية مسلحة ضالعة في هجوم في يوليو/ تموز على موقع حدودي إيراني.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته الوكالة إن الستة كانوا ضمن مجموعة من المقاتلين الذين ينتمون إلى حزب الحياة الحرة لكردستان والذين هاجموا الموقع على الحدود مع العراق في 20 يوليو/ تموز مما أسفر عن مقتل عشرة من أفراد الحرس، بحسب رويترز.

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وحزب الحياة الحرة لكردستان جماعة محظورة تسعى للحكم الذاتي لأكراد إيران ولها صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح في تركيا. وينشط حزب الحياة الحرة لكردستان في المنطقة الحدودية إلى جانب جماعات كردية مسلحة أخرى متمركزة في شمال العراق.

وبرغم الاشتباكات مع المسلحين بين الحين والآخر، لا يوجد تنسيق يذكر بين قوات الأمن الإيرانية والعراقية بشأن أمن الحدود الجبلية النائية التي استخدمها أيضا تنظيم داعش الإراهابي لدخول إيران.

وفي 2017 شن متشددو تنظيم داعش هجمات منسقة على مبنى البرلمان الإيراني في طهران وعلى ضريح زعيم الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني إلى الجنوب من العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.