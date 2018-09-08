زعيم كوريا الشمالية يحدد إطارا زمنيا لنزع السلاح النووي لبلاده

قال مسؤولون في سول أول أمس الخميس إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حدد لأول مرة إطارا زمنيا لنزع السلاح النووي مستهدفا إتمام ذلك بحلول نهاية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما دفع ترامب إلى شكره والقول إنهما سينجزان "المهمة معا".

وقال مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية تشونج إيوي-يونج للصحفيين بعد يوم من لقائه مع زعيم كوريا الشمالية إن كيم سيلتقي رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن للمرة الثالثة في بيونجيانج في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر أيلول لمناقشة "الإجراءات العملية" لنزع السلاح النووي، بحسب رويترز.

وقد تعطي القمة دفعة لمحادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد أن ألغى ترامب زيارة لوزير خارجيته مايك بومبيو إلى بيونجيانج الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم.

© Photo / Rosoboronexport نيوزيلندا وأستراليا ترسلان طائراتهما لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية

وقال تشونج إن كيم أبلغ مسؤولي كوريا الجنوبية أن ثقته في ترامب "لم تتغير" وإنه يريد إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وإنهاء العداء مع الولايات المتحدة بحلول مطلع 2021 قبل نهاية الولاية الأولى لترامب.

لكن ليس هناك مؤشرات تذكر على أن كيم اتخذ خطوات ملموسة نحو التخلي عن ترسانته النووية وهو أمر يشكك فيه مسؤولون أمريكيون.

وقال تشونج "أكد بشكل محدد أنه لم يقل أبدا أي شيء سلبي عن الرئيس ترامب".

ورحب ترامب بتصريحات كيم في تغريدة على تويتر.

وقال:

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ثقة لا تهتز في الرئيس ترامب، شكرا لك.. سننجز المهمة معا!.

وأشاد ترامب من قبل بقمته التاريخية مع كيم في 12 يونيو/حزيران وقال إنها ناجحة وإن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية انتهى على الرغم من عدم وجود أدلة تذكر لدعم هذا التأكيد.

وفي محادثات سابقة غير ناجحة قالت كوريا الشمالية إنها قد تفكر في التخلي عن برنامجها النووي إذا قدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية تتمثل في سحب قواتها من كوريا الجنوبية ونزع ما تسميه مظلتها للدرع النووي من كوريا الجنوبية واليابان.