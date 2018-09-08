وزيرا دفاع الصين وإيران يدعوان لتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة

بكين — سبوتنيك. ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن، وي فنغ خه، قوله: "في السنوات الأخيرة، حققت الصين وإيران نتائج مثمرة في التعاون بمختلف المجالات، وأظهرتا دعما وفهما متبادلا بشأن المسائل الهامة، فضلا عن أن البلدين تحتفظان باتصالات وثيقة وتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الهامة".
وأشار خاتمي بدوره إلى أن "إيران تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع الصين ومع القوات المسلحة الصينية، وتقدر تقديرا عاليا الدور الهام الذي لعبته جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي".
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