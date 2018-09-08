وزيرا دفاع الصين وإيران يدعوان لتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة

أعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي، أن بكين مستعدة لتنمية التعاون بين القوات المسلحة الصينية والإيرانية.

بكين — سبوتنيك. ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن، وي فنغ خه، قوله: "في السنوات الأخيرة، حققت الصين وإيران نتائج مثمرة في التعاون بمختلف المجالات، وأظهرتا دعما وفهما متبادلا بشأن المسائل الهامة، فضلا عن أن البلدين تحتفظان باتصالات وثيقة وتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الهامة".

Alpha Marine Crew Services الصين تلجأ لناقلات إيران للحفاظ على تدفق النفط وسط عقوبات أمريكية

وشدد على "أن العلاقات بين القوات المسلحة الصينية وإيران تتطور بشكل إيجابي، وأن بكين مستعدة لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع طهران، وتوسيع مجالات التعاون، لتحقيق نتائج مثمرة جديدة للتعاون بين الجيشين، وبالتالي المساهمة في تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين الدولتين".

وأشار خاتمي بدوره إلى أن "إيران تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع الصين ومع القوات المسلحة الصينية، وتقدر تقديرا عاليا الدور الهام الذي لعبته جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي".