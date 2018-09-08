ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان إلى 21 شخصا

أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان يوم الأربعاء 5 أيلول/سبتمبر، إلى 21 شخصا و13 آخرين في عداد المفقودين.

طوكيو — سبوتنيك. وقال سوجا في مؤتمر صحفي: "عدد القتلى 21 شخصا، 6 أشخاص في حالة حرجة و13 شخصا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن "40 ألف موظف من قوات الدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء و75 مروحية يعملون بمكان الحادث".

Aerial video shows a landslide burying homes in Hokkaido after a strong magnitude 6.6 earthquake struck the northern Japan island 🎥: @nhk_news pic.twitter.com/pEXYLxnQ5m — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) September 5, 2018

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أفادت يوم الأربعاء، بوقوع زلزال قوته 6.7 درجة وفق مقياس ريختر، شمال اليابان.