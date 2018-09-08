مقتل ست أشخاص وإصابة 39 آخرين في حادث سير في تركيا

لقي ما لا يقل عن ست أشخاص مصرعهم، وأصيب 39 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير على الطريق السريع بين أنقرة وأكساري في تركيا، وجاء ذلك وفقا قناة "إن تي في" المحلية.