وزير إسرائيلي: "الخطوط الحمراء" لسوريا تنطبق على العراق

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغابي، إن الخطوط الحمراء الإسرائيلية على سوريا تنطبق على العراق.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، السبت، أن وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، أكد أن الخطوط الحمراء لبلاده حول سوريا تنطبق على العراق، وبأن التموضع الإيراني في سوريا ينطبق على العراق، أيضا.

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وأوردت القناة العبرية أن هنغابي، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" ، قد أوضح أن إسرائيل تدافع عن نفسها سواء في سوريا أو العراق، وبأن الصواريخ الإيرانية التي تشكل تهديدا على بلاده في العراق يمكن لإسرائيل وقفها والتصدي لها، بما يحفظ الأمن القومي لتل أبيب.

وفي سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد هاجمت الأراضي السورية، أكثر من 200 مرة، فعليا، قال الوزير الإسرائيلي، إنه إذا كانت إسرائيل وراء ذلك بالفعل، فإنها تحافظ على أمنها القومي.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر يوم الثلاثاء الماضي أنه أغار على سوريا أكثر من 202 مرة في أرجاء سوريا كلها، خاصة الأهداف الإيرانية فيها.

يذكر أن مجلة أمريكية قد نشرت الأسبوع الماضي أن إيران نقلت عشرات الصواريخ الباليسيتية لغرب العراق قبل عدة أشهر، وهو ما نفته طهران فيما بعد.