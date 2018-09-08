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12:32 08 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مشعل في مؤتمر حماس

    الثانية العبرية: إسرائيل أخطأت في حرب غزة الأخيرة بسبب الأسرى

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم
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    قال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز إن الجيش الإسرائيلي أخطأ في الحرب الأخيرة على غزة (الجرف الصامد).

    أجرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم، السبت، حوارا مع العقيد ليئور لوتان، المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيليين السابق، وصرح فيه أن إسرائيل أخطأت خلال الحرب الأخيرة على غزة "الرصاص المصبوب- يوليو/تموز 2014"، إذا كان يجب عليها عدم إنهاء الحرب دون استعادة الجنود الأسرى لدى حماس.

    ليفني تسيبي
    © Sputnik . Vladimir Rodionov
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    وأكد العقيد الإسرائيلي أنه قدم استقالته من منصبه بسبب رفض مقترحه الخاص بحل ملف الأسرى والمفقودين، وهو ما قوبل بالرفض من القيادات السياسية والعسكرية، دون توضيح السبب.

    وأشار العقيد ليئور لوتان إلى أنه قدم اقتراحا يعد خارج الصندوق، على حد وصفه، ولكن القيادات السياسية اعتبرته بمثابة تقدير لحركة حماس، أكثر منه الحفاظ على قوة الردع الإسرائيلية.

    وأوضح المسؤول الإسرائيلي السابق أن بلاده يجب أن تضمن ملف الأسرى والمفقودين ضمن اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع حركة حماس، وإن لم يكن، فإن على إسرائيل الاستعداد لاتفاق كبير لتبادل الأسرى.
    يذكر أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، أعلنت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، عام 2014، أسر الجندي الإسرائيلي، شاؤول آرون، خلال اشتباكات في حي الشجاعية شرق غزة، وبعدها بأيام أعلنت إسرائيل فقدان الضابط، هدار غولدين، شرق رفح جنوب القطاع.
    وتقول إسرائيل إن الجنديين قتلوا خلال الاشتباكات، فيما ترفض كتائب القسام الإدلاء بأي معلومات عنهما إلا بشروط وضعتها، أولها الإفراج عن أسرى "صفقة شاليط"، التي أبرمت عام 2011.
    وتحتفظ حماس بإسرائيليين آخرين دخلوا غزة أثناء عبورهما الجدار الفاصل، وذلك بعد انتهاء حرب 2014، وهما هشام السيد، من أصل عربي، وإبراهام منغستون من أصل إثيوبي.    

     

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    الكلمات الدلالية:
    إثيوبيا, فلسطين, حماس, حماس, غزة
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