الفرنسيون ينضمون لمظاهرات عالمية من أجل المناخ والحفاظ على البيئة

تنظم اليوم السبت في أكثر من 90 دولة حول العالم مظاهرات شعبية من أجل المناخ والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي تحت شعار "انهضوا من أجل المناخ".

© REUTERS / SIMON DAWSON بالصور... نشطاء البيئة يدشنون قاربا من النفايات البلاستيكية في بريطانيا

باريس — سبوتنيك . وفي فرنسا من المتوقع، بحسب وسائل إعلام محلية، أن يتم تنظيم عدد من المظاهرات في المدن الكبرى. أما في باريس فمن المنتظر أن تبدأ المظاهرة على الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت غرينيتش ابتداء من ساحة أوتيل دو فيل على أن تنتهي في ساحة الجمهورية "ريبوبليك".

وتهدف هذه المظاهرات لمطالبة الحكومات ببذل جهود أكبر للحفاظ على البيئة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الاحتباس الحراري والاعتماد أكثر على الطاقات البديلة.

وتأتي هذه المظاهرات في فرنسا من بعد استقالة وزير البيئة الفرنسي نيكولا هولو منذ نحو أسبوعين.

وعبر الوزير، الذي يتمتع بشعبية عالية، عن خيبة أمله بالسلطة وبالرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يف بوعوده الخاصة بالسعي لتحسين أوضاع المناخ.

أما وزير البيئة الجديد، فرنسوا دو روجي، والذي عينه ماكرون مؤخرا، فلن يشارك بمظاهرة باريس، ووصفته بعض الصحف الفرنسية بـ"الوفي والمطيع لإيمانويل ماكرون".

وتجدر الإشارة إلى أن 700 عالم فرنسي في مجال البيئة والمناخ وقعوا اليوم على عريضة مشتركة نشرتها صحيفة ليبيراسيون حذروا فيها من مخاطر التغيرات المناخية.