باشينيان يعرب عن أمله في علاقات أفضل مع روسيا

أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله بأن العلاقات بين روسيا وأرمينيا ستستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

© Sputnik . Asatur Esayants بوتين يهنئ باشينيان بمنصب رئاسة الحكومة الأرمنية

موسكو- سبوتنيك . وقال باشينيان في موسكو: "متأكد، أن هذه القضايا [من الدولتين] سوف يتم حلها، وسوف نعتمد على احترام مصالح علاقاتنا الحليفة، واحترام مصالح بلادنا، واحترام سيادة بلادنا على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضروري محاولة الكشف عن الإمكانات الكاملة للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه على الرغم من المنشورات التشاؤمية في وسائل الإعلام من البلدين، فإن التفاعل يتطور "بشكل حيوي".

وأضاف باشينيان: " أعتقد أن المهمة الرئيسية هي في الحقيقة الكشف عن الإمكانات الموجودة في علاقاتنا ، نعم ، بالطبع ، لدينا علاقات رائعة، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتحدث عن هذا، خاصة أن لدينا إمكانات كبيرة في المجال السياسي. سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث التعاون العسكري — التقني، وفي تعزيز العلاقات الإنسانية".