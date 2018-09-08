باشينيان يعرب عن أمله في علاقات أفضل مع روسيا

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضروري محاولة الكشف عن الإمكانات الكاملة للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه على الرغم من المنشورات التشاؤمية في وسائل الإعلام من البلدين، فإن التفاعل يتطور "بشكل حيوي".
وأضاف باشينيان: " أعتقد أن المهمة الرئيسية هي في الحقيقة الكشف عن الإمكانات الموجودة في علاقاتنا ، نعم ، بالطبع ، لدينا علاقات رائعة، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتحدث عن هذا، خاصة أن لدينا إمكانات كبيرة في المجال السياسي. سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث التعاون العسكري — التقني، وفي تعزيز العلاقات الإنسانية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)