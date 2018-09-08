روسيا وفيتنام تتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو تشونغ، على تعزيز التعاون بين موسكو وفيتنام في مجال مكافحة الإرهاب وإنتاج وتهريب المخدرات وغيرها من التهديدات.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS الرئيس الأفغاني وماتيس يناقشان عملية السلام ومكافحة الإرهاب

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين، في بيان اليوم السبت: "تؤكد روسيا وفيتنام عزمهما على تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الحدود وإنتاج المخدرات غير قانوني… والفساد وغيرها من التحديات والأخطار التي تهدد الأمن".

وأكد الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي أن بلادهما تلتزمان بعدم نشر أول أسلحة في الفضاء الخارجي وتحثان الدول التي تمتلك إمكانات فضائية على اتباع هذا المسار.

وأضاف البيان: "أكد الجانبان التزامهما بسياسة عدم نشر أول أسلحة في الفضاء الخارجي وحثا جميع البلدان التي تمتلك إمكانات فضائية أن تحذو حذو روسيا وفيتنام"، بهذا الصدد.

وقام الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام، نغوين فو ترونغ، بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الفترة 5 — 8 سبتمبر/ أيلول الحالي، وكان قد ألتقى يوم الخميس بالرئيس بوتين، الذي أشار بدوره إلى أن روسيا وفيتنام تقليديا تتمتعان بعلاقات وديه وعميقة وتقيمان حواراً نشطا.

ولفت الضيف الفيتنامي الخميس، إلى أن زيارته ستسهم في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتخطي الصعوبات التي نشأت في الآونة الأخيرة. كما لفت ترونغ أيضاً إلى أنه في عام 2020، ستحتفل روسيا وفيتنام بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.