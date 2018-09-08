رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: كيم جونغ أون يعتزم توحيد الكوريتين

التقت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

بيونغ يانغ — سبوتنيك. وأعلنت ماتفيينكو، أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم توحيد الكوريتين.

وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "الزعيم الكوري الشمالي يعتزم على التحرك في هذا الاتجاه — إلى توحيد الكوريتين. يجب فهم أنه هناك لاعبين محليين وغير محليين الذين لا يلعب توحيد الكوريتين لمصالحهم، لأن هناك أحد يريد التلاعب عبر ذلك والاحتفاظ بالمواقع في المنطقة".

© AP Photo / Evan Vucci زعيم كوريا الشمالية يحدد إطارا زمنيا لنزع السلاح النووي لبلاده

وصرحت المتحدثة، أن كوريا الشمالية تنتظر خطوات جوابية من الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة سنغافورة، وقالت:

موقف كوريا الشمالية واضح: لقد أنجزوا خطوتين ملموستين تبينان الجدية البالغة لعزمها بنزع السلاح النووي ووقف البرامج النووية. لكن يجب يكون هناك خطوات جوابية. لا يمكن تنفيذ الوثيقة من جانب واحد فقط.

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن زعيم كوريا الشمالية أكد استعداده لزيارة روسيا بدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت: "لقد قال أنه يؤكد استعداده لزيارة روسيا بشكل رسمي، ورغبته أيضا. وقال أنه لا يريد أن يؤجل ذلك، والآن سيبدأ تنسيق الوقت ومكان هذه الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية. وقال: اللقاء مع الرئيس الروسي له أهمية كبيرة لي، علينا أن نناقش بصيغة ثنائية استراتيجية وآفاق تعاوننا، وأرغب أن أناقش العديد من مسائل جدول الأعمال الدولي المهمة".

وأفادت ماتفيينكو، بأنها بعد لقاء الزعيم الكوري الشمالي، تأكدت من أنه يريد السلام في المنطقة ويفعل كل شيء ممكن ومستحيل من أجل ذلك.

وقالت: "لقد تأكدتُ بعد اللقاء معه أنها ليست مجرد أحاديث بروتوكولية، إنه يريد السلام ويفعل كل شيء ممكن ومستحيل من أجل ذلك".

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قد التقت مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم السبت في العاصمة الكورية الشمالية.