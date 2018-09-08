مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية بنيبال

لقى 6 أشخاص في نيبال، اليوم السبت، مصرعهم، إثر تحطم مروحية كانوا على متنها، من بينهم سائح ياباني، فيما نجت امرأة من الحادث المروع، على ما أفاد مسؤولون.

وبحسب وكالة فرانس برس، وصل رجال الإنقاذ إلى موقع حطام المروحية سيرا على الأقدام في تل في منطقة غابات في منطقة نواكوت.



وقال قائد الشرطة في نواكوت باسانتا كونوار لوكالة فرانس برس، "قتل ستة أشخاص في الحادث من بينهم الطيار لكن شخصا واحد نجا".

وأشار كونار إلى أن "سائحا يابانيا" من بين القتلى، كما أوضح أن الراكبة المصابة نقلت جوا إلى العاصمة كاتماندو.

وكانت المروحية التي يقودها طيار واحد تحلق وعلى متنها ستة ركاب، بما في ذلك أحد المسافرين اليابانيين، عندما فقدت الاتصال مع برج المراقبة الجوية بعد إقلاعها من منطقة جورخا المركزية.

ويزدهر قطاع الطائرات الخاصة في نيبال، حيث تنقل السياح والبضائع إلى المناطق النائية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، حيث يصعب أو يستحيل أن يتم شق الطرق.

لكن البلد الأسيوي الفقير يعاني من سجل سيء في السلامة الجوية، بسبب سوء تدريب الموظفين وعدم تأمين صيانة الطائرات أو المروحيات، مما جعل نيبال تواجه عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة.