ترامب يدعو أبل لصناعة منتجاتها في أمريكا لتتجنب الرسوم على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، اليوم السبت، إن على شركة أبل أن تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.

وأبلغت الشركة مسؤولين بقطاع التجارة في خطاب يوم الجمعة بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار "عدد كبير" من منتجات أبل، بما في ذلك الساعات، لكنها لم تذكر هواتف آيفون، بحسب رويترز.

وقال ترامب يوم الجمعة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (اير فورس وان) إن الإدارة تخطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار.

وكتب ترامب على تويتر قائلا إن "أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكن هناك حلا سهلا ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين. ابدأوا في بناء مصانع جديدة الآن".

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China — but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

وتقول الصين إنها لا تريد الدخول في حروب تجارية، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها في مواجهة الولايات المتحدة، وأعلنت، في وقت سابق، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على 106 منتجات أمريكية.

وتعتبر أمريكا أن الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بحرمان الأجانب والشركات الأمريكية في الصين من حقوق براءات الاختراع الأساسية، وفرض شروط تعاقدية سلبية وملزمة تشكل تمييزا ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة 6 يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية