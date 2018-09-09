السكرتير الصحفي لرئيس أبخازيا: وفاة رئيس الوزراء غاغوليا سببها حادث مرور

أفادت السكرتيرة الصحفية لرئيس جمهورية أبخازيا، نالا أفيدزبه، بأن وفاة رئيس وزراء أبخازيا غينادي غاغوليا، لا علاقة لها بمحاولة اغتيال، بل سببها حادث مرور.

© Sputnik . Vladimir Popov رئيس أبخازيا في دمشق ويشكر الأسد على قراره الشجاع (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقالت أفيدزبه، لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان هذا حادث، رئيس الوزراء قتل في حادث مرور، ولا يجري الحديث عن هجوم إرهابي أو محاولة اغتيال".

وأفادت وزارة الداخلية في أبخازيا، لاحقا، بإصابة شخصين آخرين في الحادث، الذي توفي فيه رئيس الوزراء.

هذا وكان قد كتب، في وقت سابق، على الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الجمهورية، حول وفاة غاغوليا، نتيجة لحادث مرور، عن عمر ناهز 71 سنة. ووقع الحادث على امتداد طريق" بسو-سوخوم" حوالي الساعة 23.00 في 8 أيلول/سبتمبر.

غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، وشغل منصب رئيس وزراء الجمهورية في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، وفي الفترة 2003-2004 كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي.

ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.