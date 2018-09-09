"السفن الشراعية" توفر 300 مليون دولار سنويا لشركة دنماركية (فيديو وصور)

تتجه شركة الشحن العالمية "ميرسك" إلى إعادة استخدام السفن الشراعية لتوفير النفقات، لكن بأساليب جديدة تعتمد على تقنيات متطورة.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" تعمل على تركيب شراعات دوارة على سفنها التجارية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض نفقات الشحن بنسبة 10 في المئة.

Maersk Tankers is harnessing maritime’s oldest and basic technology—sails—to lower its fuel bill https://t.co/InQt07zQ0r via @WSJ — Earth Accounting (@EarthAccounting) September 7, 2018

وأدى ارتفاع أسعار وقود السفن التجارية إلى زيادة تكاليف تشغيل السفن التجارية، وهو ما جعل شركات الشحن العالمية تبحث عن وسائل لتخفيض التكاليف، عن طريق استغلال طاقة الرياح في المحيطات بتقنيات متطورة.

Catch a glimpse of the successful installation of our #RotorSail technology onboard @MaerskTankers' product tanker vessel Maersk Pelican. https://t.co/7tofwTs665 — Norsepower (@Norsepowerltd) September 3, 2018

وقبل أيام، أعلنت الشركة الدنماركية، تركيب تقنية جديدة على سفنها لتحويل الرياح إلى طاقة لدفع السفن، عبارة عن إسطوانة دوارة طولها أكثر من 30 مترا، تقوم بدور الشراع، لكن بتكنولوجيا جديدة، تناسب التطور، الذي وصلت إليه السفن التجارية في الوقت الحالي.

وتنفق شركة "ميرسك" حوالي 3 تريليون دولار سنويا، على تموين سفنها التجارية، وهو ما يعني أن نجاح التجربة الجديدة يوفر لها 300 مليون دولار كل عام، بحسب مجلة "بوبيلر ميكانيكز"، التي أشارت إلى أنها ربما تسعى لتعميم التجربة في المستقبل، إذا ثبت نجاحها.