زلزال شدته 5.5 درجة يقع عند ساحل مملكة تونغا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا شدته 5.5 درجة وقع بالقرب من مملكة تونغا.

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال قوته 5.5 درجة يضرب جنوب غربي زهدان في إيران

موسكو — سبوتنيك . وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول، فقد تم رصد الزلزال يوم السبت.

وكان مركز الزلزال على بعد 370 كيلومترا جنوب مدينة نوكوالوفا عاصمة المملكة، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترا.

هذا ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.