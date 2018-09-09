رئيس كولومبيا يقول إن متمردين قد يفرجون عن مزيد من الرهائن قريبا

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم السبت إن جماعة جيش التحرير الوطني الماركسية المتمردة قد تفرج قريبا عن مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم.

وأكد دوكي أنه لن يعود لمحادثات السلام مع المتمردين اليساريين إلا بعد الإفراج عن المخطوفين.

© AP Photo / Fernando Vergara رئيس كولومبيا يعلن استقالته من السياسة

وكانت جماعة جيش التحرير الوطني قد أفرجت يوم الأربعاء عن ثلاثة جنود كانت تحتجزهم رهائن منذ نحو شهر. وقال دوكي إنه يجب أن تفرج الجماعة عن 16 شخصا آخرين تحتجزهم رهائن قبل إمكان استئناف محادثات السلام التي بدأها سلفه في 2017.

وكان دوكي قد قال في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيبه في السابع من أغسطس آب إنه سيقيم المحادثات خلال أول 30 يوما له في الرئاسة ولكنه لم يعلن بعد قرارا قاطعا بشأن ما إذا كانت ستُستأنف أم لا.

وقال دوكي خلال إحدى المناسبات في أماجا في شمال وسط كولومبيا "اشعر ببهجة لعودة أشخاص مختلفين إلى ديارهم خلال الأيام الاخيرة وسأبتهج بعودة مزيد من الأشخاص خلال الساعات المقبلة ولكننا بحاجة للفتة مقنعة للشعب الكولومبي ويجب أن تكون إطلاق سراح كل المخطوفين".

وانتهت أخر جولة من المحادثات التي عقدت في كوبا في أول أغسطس آب. ومن المعتقد أن جماعة جيش التحرير الوطني تحتجز ستة أفراد آخرين من قوات الأمن في إقليم تشوكو بالإضافة إلى عشرة مدنيين. وحث المتمردون الحكومة مرارا على وقف العمليات العسكرية في تشوكو حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن.