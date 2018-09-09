كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا ليس فيه صواريخ عابرة للقارات

نظمت كوريا الشمالية اليوم الأحد عرضا عسكريا لم تظهر فيه صواريخ طويلة المدى وتركز على السلام والتنمية الاقتصادية إحياء لذكرى مرور 70 عاما على إنشاء هذا البلد.

وشاهدت أعداد كبيرة من المتفرجين العرض في الوقت الذي مر فيه عشرات الآلاف من الجنود بخطوة عسكرية منتظمة وطوابير من الدبابات أمام منصة استعراض لتحية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

© REUTERS / TORU HANAI الأقمار الصناعية تكشف توقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع صواريخ

وعلى عكس السنوات السابقة لم تظهر في العرض صواريخ عابرة للقارات. ولم تجر اختبارات نووية بمناسبة هذا اليوم مثلما حدث في السنتين الأخيرتين. وتستغل كوريا الشمالية بشكل روتيني العطلات الرئيسية لإظهار قدراتها العسكرية وأحدث التطورات في تكنولوجيا الصواريخ.

ولكنها تخلت عن هذا التقليد هذا العام في تأكيد للهدف الذي أعلنه كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية واجتماعاته التي عقدها في الآونة الأخيرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن واجتماعاته مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.