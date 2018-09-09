مقتل 3 من رجال الأمن الإيراني على يد مسلحين

لقي 3 من رجال الأمن الداخلي الإيراني مصرعهم، اليوم الأحد، وأصيب آخر إثر هجوم شنه مسلحين في مدينة مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن اثنين من قوى الأمن الداخلي قتلا على الفور خلال الهجوم وأصيب آخران توفي أحدهما لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه البالغة.

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وبحسب الوكالة، فإن:

المسلحين كانوا يستقلون سيارة صالون وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة على كوادر قوى الأمن الداخلي، وقت عبورهم من مخفر "توكهور" في ميناب، ما أدى إلى استشهاد الملازم ثالث خليل محمودي ونائب الضابط ثاني احمد جزيني.

وأضافت الوكالة الإيرانية "كما أصيب في هذا الهجوم جنديان مكلفان نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن إحدهما استشهد في المستشفى".

يذكر أن مدينة ميناب تقع على بعد 90 كم الى الشرق من مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران.