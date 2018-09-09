قائد الجيش العماني يتوجه إلى كوريا الجنوبية

توجه قائد الجيش العماني اللواء الركن مطر البلوشي، اليوم الأحد، إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في زيارة تستغرق عدة أيام.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يزور اللواء البلوشي، معرض "إكسبو 2018"، والذي يقام في العاصمة الكورية سيئول، في الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

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كان اللواء البلوشي التقى، في كانون الثاني/يناير الماضي، وفدا من القوات البرية الكورية الجنوبية برئاسة اللواء كانج إن سون، وذلك خلال زيارة الوفد إلى مسقط، وجرى، وقتها، تبادل وجهات النظر في المسائل العسكرية، التي تحظى باهتمام الدولتين الصديقتين.

يشار إلى أن البلدين يقيمان علاقات تعاون في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية وغيرها.

وتزور وحدة "تشونغ هيه" العسكرية الكورية الجنوبية ميناء صلالة العماني، مرة أو مرتين شهريا، للإمدادات العسكرية والصيانة.