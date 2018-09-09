نهاية سبتمبر... اجتماع للدول المانحة للبحث عن بديل لـ"الأونروا"

أوردت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس السبت، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجهت تحذيرا شديدا للمؤسسات العسكرية والسياسية في تل أبيب، بانهيار الأوضاع في قطاع غزة، في حال توقف خدمات "الأونروا".
وأوضحت الصحيفة أن ممثلي إسرائيل سيحاولون التواصل مع ممثلي الدول الأخرى في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ لـ (الأونروا) لضمان استمرار الإمدادات الغذائية واستمرار أنشطة المدارس ودفع رواتب موظفي (الأونروا) في غزة.
من بين الشخصيات التي ستحضر بالنيابة عن إسرائيل، تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي.
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