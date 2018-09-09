نهاية سبتمبر... اجتماع للدول المانحة للبحث عن بديل لـ"الأونروا"

ذكرت صحيفة عبرية أن الدول المانحة للفلسطينيين ستعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعا في نيويورك بحضور ممثلين عن إسرائيل لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

أوردت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس السبت، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجهت تحذيرا شديدا للمؤسسات العسكرية والسياسية في تل أبيب، بانهيار الأوضاع في قطاع غزة، في حال توقف خدمات "الأونروا".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON الثانية العبرية: إسرائيل أخطأت في حرب غزة الأخيرة بسبب الأسرى

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن تدهور الأوضاع في غزة سيولد انفجارا كبيرا وأن مثل هذا السيناريو لا يمكن تجنبه في ظل وقف تمويل الأونروا، مشيرة إلى أن الدول المانحة ستعقد اجتماعا مهما نهاية الشهر لبحث تحسين الأحوال الاقتصادية لغزة، والبحث عن بديل للأونروا.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي إسرائيل سيحاولون التواصل مع ممثلي الدول الأخرى في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ لـ (الأونروا) لضمان استمرار الإمدادات الغذائية واستمرار أنشطة المدارس ودفع رواتب موظفي (الأونروا) في غزة.

من بين الشخصيات التي ستحضر بالنيابة عن إسرائيل، تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي.