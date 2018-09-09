قائد الجبهة الجنوبية الإسرائيلية: إسقاط حماس لن يغير الوضع في غزة

قال قائد الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، الجنرال هارتسي هاليفي، إن احتلال الجيش الإسرائيلي لغزة لن يحل الوضع في الجنوب.

ذكرت صحيفة "معاريف" صباح اليوم، الأحد، أن الجنرال هارتسي هاليفي، قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية صرح بأن الوضع في غزة لن يعود للتهدئة حلال العقد القادم أو العقود التالية، لأن الوضع في غزة معقد.

© AP Photo / Khalil Hamra "الأونروا" تقرر خفض ميزانية الصحة والتعليم في غزة

وصرح الجنرال الإسرائيلي بأن إسقاط حركة حماس لن يغير الوضع في قطاع غزة، لأنه وضع معقد للغاية، خاصة مع إطلاق القذائف والصواريخ المستمر من قطاع غزة، وبأنه علينا البحث عن حلول لمشكلة بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

واستبعد الجنرال الإسرائيلي حلول الهدوء في قطاع غزة، معتبرا الوضع الاقتصادي السيء والحال الاجتماعي الأسوأ سببا في تردي الوضع في القطاع.