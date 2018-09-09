إعلام: الولايات المتحدة ترسل إلى سوريا قوات إضافية من مشاة البحرية

نشر البنتاغون وحدات سلاح مشاة البحرية في القاعدة العسكرية للتحالف المؤيد لأمريكا في التنف في جنوب شرق سوريا.

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية وحدات إضافية من المارينز هناك، بعد أن حذرت روسيا من الضربة الوشيكة ضد المقاتلين الإرهابيين في منطقة القاعدة العسكرية في التنف، التابعة للتحالف الدولي، حسبما نقل موقع "تي في زفيزدا" الروسي.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye التحالف الدولي بقيادة أمريكا يعلن عن مناورات في منطقة التنف السورية

ونقلت وسائل إعلام غربية عن ممثل الإدارة العسكرية الأمريكية، أنه تم نشر أكثر من 100 جندي من سلاح مشاة البحرية لمحاربة الإرهابيين.

ويوجد في القاعدة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، حوالي 600 جندي أمريكي وبريطاني ونرويجي، بالإضافة إلى ممثلين من الخدمات الخاصة الأردنية.