وسط توترات مع أمريكا... توجيه جديد من خامنئي للجيش الإيراني

قال الموقع الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، إن خامنئي حث القوات المسلحة على زيادة قدراتها "لترهيب" الأعداء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد توترات متزايدة مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح قدرات طهران النووية مقابل رفع بعض العقوبات. وأمر ترامب بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كانت معلقة تماشيا مع الاتفاق.

ونقل الموقع عن خامنئي قوله خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الجامعات العسكرية "لتعززوا قدراتكم قدر المستطاع لأن قوتكم ترهب العدو وترغمه على التراجع".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي يعلق حول الفساد في الحكومة الإيرانية

وأضاف: "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني بصمودها أمام أمريكا أنه في حال لم يخش شعب ما غضب الجبابرة ووثق بقدراته واستند إليها فسوف يدفع القوى العظمى نحو التراجع والاستسلام".

وكان خامنئي استبعد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية قائلا: "لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية إلا أنه في نفس الوقت ينبغي على القوات المسلحة الإيرانية أن تتحلى بالإدارة الفاعلة واليقظة وأن تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار، وأن تعلم بأن أي خطوة تتخذ لتعزيز استعداد القوات المسلحة، إنما هي عبادة وحسنة تسجل لدى الباري تبارك وتعالى".

وكانت قناة "ABC News" الأمريكية قد نقلت عن مصدر في الحكومة الأسترالية، أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران، والتي سيساعد العسكريون الأستراليون على تحديدها، من المقرر أن تشارك القوات البريطانية الخاصة في عملية تحديد الأهداف.

ويوجد في شمال أستراليا موقع دفاعي سري، متاح لممثلي الخدمات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية. وسيستخدم هذا الموقع بالتحديد لضرب إيران.