نتنياهو يشارك ترامب جلسة مجلس الأمن بشأن إيران

يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي التي ستعقد، نهاية الشهر الجاري.

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، مساء أمس، السبت، أن ترامب قرر إشراك نتنياهو في الجلسة الخاصة والمهمة، التي ستعقد، في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، وستبحث في تشديد العقوبات على إيران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: إيران باقية في سوريا بطلب حكومتها وعلى إسرائيل الإنسحاب

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن نتنياهو يبدي اهتمامه بالمشاركة في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران، والتي سيديرها ترامب، حيث تأتي الجلسة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستتولى الولايات المتحدة هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يرأس ترامب الجلسة التي ستركز على مطلب واشنطن بزيادة الضغط على إيران، وإدانة ما تزعم الإدارة الأمريكية، بأنه العدوان الإيراني الإقليمي، وتداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع، في العام 2015.