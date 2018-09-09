نتنياهو يشارك ترامب جلسة مجلس الأمن بشأن إيران

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، مساء أمس، السبت، أن ترامب قرر إشراك نتنياهو في الجلسة الخاصة والمهمة، التي ستعقد، في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، وستبحث في تشديد العقوبات على إيران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وستتولى الولايات المتحدة هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يرأس ترامب الجلسة التي ستركز على مطلب واشنطن بزيادة الضغط على إيران، وإدانة ما تزعم الإدارة الأمريكية، بأنه العدوان الإيراني الإقليمي، وتداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع، في العام 2015.
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