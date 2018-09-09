أنقرة تتهم دولا كبرى بالتناقض بين ما تقوله وما تفعله على الأرض بخصوص سوريا

أكد وزير الداخلية التركي أن هناك تناقض بين ما يقوله ممثلو الدول الكبرى حول سوريا خلال الاجتماعات الدولية وبين ما يفعلونه على الأرض.

© Sputnik . Grigory Sysov مندوب روسيا في الأمم المتحدة: نحو 50 ألف إرهابي ينشطون في إدلب

أنطاكيا — سبوتنيك . أشار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلى أن ما يقال في الاجتماعات الدولية حول الأزمة السورية مختلف عن ما يجري على أرض الواقع.

وقال صويلو، في تصريح للصحفيين نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية اليوم الأحد:

"هناك تناقض بين ما يقوله ممثلي الدول الكبرى حول سوريا خلال الاجتماعات الدولية وما يفعلونه على الأرض".