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15:00 09 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أستانا، كازاخستان

    وزيرا الخارجية المصري والتنمية المجتمعية الكازاخي يبحثان العلاقات المشتركة

    © AP Photo / Sergei Grits
    العالم
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    استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وزير التنمية المجتمعية لدولة كازاخستان، دارخان كاليتايف، حيث تناول الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك.

    وحسب بيان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، استهل شكري اللقاء بالترحيب بـ"كاليتايف"، وأبدى تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع جديدة لتطوير علاقات البلدين، الذين تجمعهما العديد من الروابط التاريخية العميقة، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تستضيف مدينة "ألماطي"، أكبر مُدن كازاخستان — على سبيل المثال — الجامعة المصرية الكازاخية للثقافة الإسلامية، والتي تعتبر أحد أهم منابر الصورة الصحيحة للإسلام في وسط آسيا.

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    © Sputnik . Valeriy Melnikov
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    وقال أبو زيد، في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن شكري أكد على مدى التقارب والتشابك بين رؤى البلدين في مواجهة التطرف والإرهاب، في إشارة إلى كل من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تجديد الخطاب الديني، فضلا عن مبادرة الرئيس الكازاخي، نور سلطان نازار باييف، بعقد مؤتمر دولي بعنوان "الإسلام ضد الإرهاب".

    وأوضح متحدث الخارجية المصرية أن شكري أكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين؛ وخاصة زيادة عدد المنح الدراسية المتبادلة، والزيارات المتبادلة للفرق الفنية، وكذا تبادل استضافة الفاعليات الثقافية، مع الإشارة إلى ما تحقق من افتتاح معرض لآثار الظاهر "بيبرس"، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية في كازاخستان، لمدة 4 أشهر.

    كما أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري — حسب السفير أحمد أبو زيد- عن تطلع القاهرة إلى زيادة معدلات السياحة الكازاخية إلى مصر، وخاصة بعد تدشين خط رحلات شارتر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

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    © Sputnik . Sergey Mamontov
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    من جانبه، أعرب الوزير الكازاخي عن سعادته بزيارة القاهرة، مثمنا لقائه بالوزير سامح شكري، وأكد على الأهمية التي توليها بلاده إلى علاقاتها مع مصر، وحرص الجانب الكازاخي على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، والاستمرار في استطلاع آفاق تعزيز التعاون بينهما.

    واستعرض الوزير الكازاخي المهام التي تضطلع بها وزارته، ومنها بناء التوافق الوطني والسلام الاجتماعي، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به جامعة نور مبارك "الجامعة المصرية/الكازاخية للثقافة الاسلامية" في هذا الإطار، مستعرضا عدة مقترحات لتعزيز دور الجامعة وتوسيع نطاق مهامها.

    ووجه "كاليتايف" الدعوة إلى مصر للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان بالعاصمة الكازاخية، أستانا.

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    كازاخستان, السيسي, منصة أستانا, كازاخستان, مصر
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