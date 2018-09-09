تركيا تعزز أمن حدودها في ظل تقارير عن ضرب إدلب

أرسلت تركيا قافلة عسكرية إلى حدودها مع سوريا، في وقت مبكر اليوم الأحد، بعد يوم من ضربات جوية روسية وسورية لبلدات في محافظة إدلب السورية التي يسيطر عليها المسلحون، وفقا لرويترز.

وعقدت قمة ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، يوم الجمعة، في طهران وطرأت مناقشة حادة نسبيا بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، حول صياغة البند المتعلق بإدلب السورية في البيان الختامي للقمة الثلاثية.

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV بوتين حول تصريحات أردوغان بشأن الهدنة في إدلب: لا يمكننا تحمل المسؤولية عن الإرهابيين

وحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على استخدام صيغة المصالحة في إدلب، وقال في هذا الصدد: "أرى أنه إذا أضيفت صيغة "مصالحة" فإن هذا سيدعم هذه العملية".

من جانبه أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن اقتراح أردوغان عادل، لكن الأطراف المتحاربة لا تشارك في المفاوضات في طهران.

من جانبه أشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى أن الطلب المتفق عليه، هو أن يلقي الإرهابيون أسلحتهم، وقد وافق بوتين على هذه الصيغة، وأن إدلب هي المنطقة الوحيدة التي يتجمع فيها المسلحون، ويجب القضاء على هذا الخراج.