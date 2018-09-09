بعد 17 سنة... افتتاح محطة المترو المدمرة خلال هجمات 11 سبتمبر (صور)

افتتحت محطة مترو مبنى التجارة العالمي أبوابها مرة أخرى للمسافرين بعد 17 سنة على إغلاقها، بعد أن تدمرت بسبب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول.

وتقع محطة مترو "كورتلاند ستريت" تحت مبنى التجارة العالمي بشكل مباشر، وبعد الهجوم كانت المحطة مليئة بالركام، وسقفها وأعمدتها محطمة، وافتتحت المحطة أمس السبت باسم جديد "مبنى التجارة العالمي كورتلاند".

وبحسب قناة "سي بي اس": فإن تكلفة إعادة بناء المحطة ازدادت من 69 مليون دولار إلى 158 مليون.

وزينت جدارن المحطة بالفسيفساء مع نص إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وزودت المحطة بنظام تهوئة متطور للحفاظ على برودة الركاب في الأيام الحارة.

The new WTC Cortlandt station on the 1 line is now open to the public. It’s fully accessible, has fewer columns for easier customer flow, and is also air-tempered to keep you cooler on hot days. pic.twitter.com/A5DaiBb06w — NYCT Subway (@NYCTSubway) September 8, 2018

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ويشهد العالم بعد يومين الذكرى السابعة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي ضربت نيويورك وواشنطن، حينما تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، ونجحت 3 طائرات منها في إصابة أهدافها التي تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ولقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم جراء هجوم الطائرات على برجي التجارة في 11 سبتمبر 2001.