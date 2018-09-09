الصواريخ التي ضربت أهداف في كردستان العراق من أدق أنواع الصواريخ الإيرانية

ذأطلقت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، أمس السبت، 7 صواريخ على مقر تابع للأكراد، في إقليم كردستان العراق.

ووفقا لما عرضه التلفزيون الإيراني عن العملية الصاروخية للحرس الثوري ضد مقر الأكراد في إقليم كردستان العراق فإن الصواريخ من طراز "فاتح 110".

وتعتبر صواريخ "فاتح" التي تطلق بصورة مائلة وهي مصنعة في فئات: "فاتح 110" (300 كم) و"فاتح 313" (500 كم) و"فاتح مبين" (500 كم) و"ذوالفقار" (700 كم) و"خليج فارس" و"هرمز" البحرية (300 كم)، وذلك وفقا لوكالة "فارس".

ووفقا لما أعلن في حينه فإن زنة الرأس الحربي لصاروخ "فاتح 110" تبلغ 500 كغم.

ونشر الحرس الثوري شريط فيديو عن إصابة الصواريخ مقر الأكراد في كردستان العراق تم تصويره بواسطة طائرات من دون طيار تابعة للقوة البرية للحرس.