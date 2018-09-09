وزير الطاقة الأمريكي يعتزم زيارة موسكو ما بين 11 و13 سبتمبر

صرح مصدر دبلوماسي، اليوم الأحد، بأن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، يعتزم زيارة موسكو في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يصل الأسبوع القادم وزير الطاقة الأمريكي، وسيكون هنا (في موسكو) من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر".

© Sputnik . Alexander Natruskin نوفاك: ناقشت مع وزير الطاقة الأمريكي مشاريع تم إيقافها بسبب العقوبات ضد روسيا

ولم يحدد المصدر اللقاءات المخطط أن يجريها الوزير الأمربكي في موسكو.

ويذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014.

وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 25 عاما. كما تدهورت العلاقات بين البلدين على خلفية الهجوم الكيماوي الذي يتهم الغرب موسكو بتدبيره في إنجلترا ضد عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.