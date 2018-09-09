بوتين أمر شخصيا بتوريد الغاز الرخيص الثمن إلى أرمينيا

صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد له أن توريد الغاز رخيص الثمن لأرمينيا يتم بتكليف منه شخصيا.