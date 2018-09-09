الولايات المتحدة خططت لانقلاب عسكري في هذه الدولة

ووفقا للصحيفة، خشى المسؤولين الأمريكيين فشل الانقلاب على مادورو، فقرروا عدم مساعدة العسكريين المتمردين، خاصة وأن أحد المشاركين في المحادثات متواجد في قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بالمسؤولين الفاسدين في فنزويلا.
وترى ماري كارمن أبونتي، التي كانت تتولى شؤون أمريكا اللاتينية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للصحيفة، أن الكشف عن المعلومات الأخيرة سيكون له "وقع القنبلة" في المنطقة.
ووصفت إدارة ترامب الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز مادورو بالمزورة.
وكان مادورو يلقي خطابا خلال مراسم عسكرية نظمت بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الجيش الفنزويلي في 4 أغسطس/آب الماضي في كراكاس عندما انفجرت طائرتان بدون طيار محملتان بالمتفجرات بالقرب من منصة الرئيس، بحسب الحكومة الفنزويلية.
واتهم الرئيس الفنزويلي الولايات المتحدة وأعداءه في الداخل بمحاولة اغتياله، إلا أن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أكد "عدم تورط الحكومة الأمريكية".
وأفادت تقارير إعلامية في الشهر الماضي، طرح ترامب فكرة اجتياح فنزويلا عسكريا، معلنا أنه لا يستبعد "الخيار العسكري" لإنهاء الفوضى في فنزويلا.
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